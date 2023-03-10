Подмосковье 10 марта 2023, 15:59 Права 768 дольщиков ЖК «Восточный» в Звенигороде восстановят к концу года

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Жилой комплекс «Восточный» в микрорайоне № 2 в Звенигороде планируют достроить в четвертом квартале 2023 года. Это обсудили в ходе выездного совещания Главгосстройнадзора Подмосковья, организованного прокуратурой Московской области.

Участники совещания осмотрели объект, обсудили темпы строительства и вопросы технологического присоединения домов. Сейчас там устраивают монолитные конструкции и ливневую канализацию, а также укладывают внутренние и наружные стены. В работах задействованы 287 рабочих и 11 машин.

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Завершение строительства ЖК «Восточный» восстановит права 7️68 человек. В 2014 году АО «СУ-155» и ЗАО «Стройпроавтоматика» приступили к возведению объекта, а в сентябре 2020 года жилой комплекс передали в ППК Фонд развития территорий.

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Решить проблемы всех обманутых дольщиков в Подмосковье планируют до конца 2023 года. Такую задачу поставил губернатор Андрей Воробьев.

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