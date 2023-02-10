Подмосковье 10 февраля 2023, 11:36 Права 59 дольщиков ЖК «Лунево» восстановят в Солнечногорске

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Завершено строительство проблемного многоквартирного жилого дома в ЖК «Лунево» в Солнечногорске. После итоговой проверки Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии.

Строительство дома началось еще в 2015 году силами компании «СМУ № 78». Уже на следующий год дольщики должны были получить ключи от своих квартир, но этого не случилось. У застройщика не хватило денег на окончание работ, поэтому возведение дома сначала замедлилось, а потом и вовсе прекратилось. Позднее объект попал в реестр проблемных.

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При участии правительства Подмосковья, в 2021 году строительство возобновилось. Главгосстройнадзор регулярно контролировал ход работ, проверял, сколько рабочих трудятся на стройке. Общими усилиями удалось завершить начатое.

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В ближайшее время 5️9 дольщиков получат долгожданные ключи от квартир.

Ранее о восстановлении всех дольщиков в правах заявил губернатор Андрей Воробьев. Такое поручение он дал во время оперативного совещания с силовым блоком.

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