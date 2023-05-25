Подмосковье 25 мая 2023, 18:33 Права 544 дольщиков ЖК «Белый город» в Химках восстановят до конца года Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

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Первый замминистра жилищной политики Московской области встретился с дольщиками ЖК «Белый город» в деревне Николо-Черкизово под Химками. На встрече также присутствовали представители Главгосстройнадзора Подмосковья, прокуратуры и администрации округа.

На встрече дольщикам пообещали, что они получат ключи от квартир к концу года. Им рассказали, что сейчас на домах устанавливают кровли и фасады, а также обустраивают наружные сети. На стройплощадке трудятся 500 человек и 30 машин.

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В 2013 году к строительству ЖК «Белый город» приступило ООО «Сабидом-инвест», однако работы заморозили в 2015 году из-за отсутствия финансирования. В 2016 году достройку объекта взяла на себя ГК «Урбан Групп», которая вскоре также обанкротилась.

Правительство Московской области привлекло инвестора — ООО «Фортуна», который обеспечит права 544 дольщиков. За ходом строительства жилого комплекса можно следить в Telegram-канале.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что количество обманутых дольщиков в Московской области стремительно уменьшается.

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