25 июля 2023, 12:19
Права 536 дольщиков ЖК «Пятиречье» в Дмитрове восстановят к концу этого года
Ключи от квартир в жилом комплексе «Пятиречье» в Дмитрове получат в конце третьего квартале — начале четвертого 2023 года 536 дольщиков. Об этом говорилось на совещании прокуратуры Московской области, сообщили в министерстве жилищной политики региона.
В мероприятии поучаствовали представители министерства, Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Подмосковья, ГСН МО и администрации округа.
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Проблемный ЖК достраивает Фонд.
В первом доме доделывают монолитные работы, идет кладка наружных стен и внутренних перегородок, монтируются окна, ведутся работы по подключению инженерных сетей.
В третьем доме завершаются работы основного этапа строительства.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего обращения к жителям заявил, что проблему с обманутыми дольщиками в Подмосковье решат до конца года. Оставшимся без жилья из-за недобросовестных застройщиков гражданам выдадут ключи от 12 тысяч квартир.
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Дольщики
Дмитров
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