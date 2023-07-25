Подмосковье 25 июля 2023, 12:19 Права 536 дольщиков ЖК «Пятиречье» в Дмитрове восстановят к концу этого года пресс-служба МинЖил политики МО

Читать 360tv в

Ключи от квартир в жилом комплексе «Пятиречье» в Дмитрове получат в конце третьего квартале — начале четвертого 2023 года 536 дольщиков. Об этом говорилось на совещании прокуратуры Московской области, сообщили в министерстве жилищной политики региона.

В мероприятии поучаствовали представители министерства, Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Подмосковья, ГСН МО и администрации округа.

Реклама

Проблемный ЖК достраивает Фонд.

В первом доме доделывают монолитные работы, идет кладка наружных стен и внутренних перегородок, монтируются окна, ведутся работы по подключению инженерных сетей.

В третьем доме завершаются работы основного этапа строительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего обращения к жителям заявил, что проблему с обманутыми дольщиками в Подмосковье решат до конца года. Оставшимся без жилья из-за недобросовестных застройщиков гражданам выдадут ключи от 12 тысяч квартир.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».