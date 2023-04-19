Подмосковье 19 апреля 2023, 16:34 Практику офсетных контрактов в Подмосковье обсудили на форуме в «Сколково» Комитет по конкурентной политике Московской области

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Сегодня в «Сколково» начался XVIII Всероссийский форум-выставка «Госзаказ». Он продлится до 21 апреля. В первый день участники мероприятия обсудили практику офсетных контрактов, которая действует в Московской области.

В рамках такого контракта инвестор создает новое или усовершенствует собственное производство на территории региона, а Подмосковье гарантированно закупает часть его продукции.

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Первый офсет в Московской области заключили еще в 2019 году. С прошлого года правила закупки изменились. Теперь, чтобы заключить контракт, потенциальный инвестор должен иметь опыт исполнения госзаказа, успешности своего бизнеса и производства.

«Мы первые в России, кто провел офсетную закупку по новым требованиям. Необходимо и дальше прилагать все усилия», — заявила министр по конкурентной политике региона Елена Волкова.

Ранее сообщалось, что в России существует 15 офсетов. Два из них реализуют в Московской области, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

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