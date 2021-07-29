Льготные категории жителей Московской области в пяти городских округах с 1 августа смогут бесплатно ездить на коммерческом транспорте. В дальнейшем эту практику будут расширять. Об этом во время прямой линии заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил, что бесплатно коммерческим транспортом смогут воспользоваться жители Одинцовского, Ленинского и Наро-Фоминского городских округов, а также городских округов Люберцы и Чехов. Округа выбрали по количеству обращений жителей.

«Это только начало. Дальше будем смотреть и вводить такую удобную опцию во всех муниципалитетах Московской области», — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья напомнил, что в льготные категории граждан входят не только пенсионеры, но также школьники и студенты.

«Когда начнется школа, университет, студенты будут пользоваться этим. Мы понимаем, что человеку неудобно ждать автобусы „Мострансавто“, а у нас треть автобусов — коммерческие», — подчеркнул глава Подмосковья.

Транспортные компании получат компенсацию за счет областного бюджета. Об этом ранее заявлял председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его словам, следующим этапом расширения проекта станет бесплатный проезд на коммерческом транспорте во всех городских округах региона. Окончательное решение примут во время принятия регионального бюджета. Оттуда выделят средства для компенсации выпадающих доходов.