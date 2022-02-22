«Практически тут же уснули». Подмосковный волонтер рассказал о прибывших детях из Донбасса

Дети беженцев из Донбасса, прибывших этим утром в Подмосковье, как и их родители, тоже волнуются и переживают, но переносят эвакуацию легче. Об их состоянии «360» рассказала женщина-волонтер, сопровождающая их в пути.

Волонтеры Подмосковья оказывают людям из Донбасса психологическую поддержку, иногда и медицинскую, потому что некоторых начало укачивать уже в автобусе на пути в Волоколамск.

По словам волонтера, многих людей интересует, что их ждет дальше.

«Куда едем, как долго они там будут находиться, и вообще, будущее, конечно, очень интересует людей. Что можем, то отвечаем. Но мы тоже не имеем всей информации», — призналась она.

Люди находятся в сложном психологическом состоянии.

«Люди устали, люди очень переживают. Неизвестность… Плюс то, от чего они уехали, как бы очень сильно влияет на их состояние», — сказала волонтер.

Во время поездки многие дети рисовали. Кто-то признался в любви своей маме, кто-то нарисовал пингвина, кто-то — разноцветную панельку под лучами солнца и человечка в маске и с цветком.

Источник фото: «360»

Дети волнуются так же, как их родители, но в целом не так переживают. Большинство спят.

«Дети все практически тут же уснули, несмотря на то, что они ночью ехали в поезде. То есть это тоже говорит о тяжелом психологическом состоянии детей. Они считывают с родителей состояние и тоже волнуются, переживают, хотя, конечно, легче переносят», — рассказала она.

На первом поезде с беженцами из Донбасса утром во вторник в Подмосковье приехали порядка 900 человек, среди них более 400 детей. Всего сегодня в регион прибудут около 1500 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что людей из Донбасса уже сейчас готовы принять семь городских округов. Всех разместят в санаториях и детских лагерях.