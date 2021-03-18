Пожилая пара из Балашихи вылечилась от ковида

В Балашихе врачи спасли пожилую пару от COVID-19. Мужчина и женщина поступили в больницу с подтвержденным тестом на коронавирус.

Заведующая инфекционным отделением №3 Балашихинской больницы Ирина Раглинская рассказала, что 87-летний Василий Лаврентьевич и 84-летняя Зинаида Семеновна попали к ним в состоянии средней тяжести.

У мужчины было поражены легкие на 40%, у женщины — 25%. Хоть тяжесть и была средняя, но ситуация осложнялась возрастом пациентов.

«Я заболел коронавирусом и думал, что не перенесу его. Но меня все-таки вытащили, за что благодарен всем сотрудникам больницы. Я их никогда не забуду», — поблагодарил персонал больницы Василий Лаврентьевич.

Из больницы супруги выписались через две недели после лечения вместе.

Датские ученые пришли к выводу, что наиболее сильному риску заразиться коронавирусом повторно подвержены люди старше 65 лет. У пожилых людей, переболевших COVID-19, уровень защиты от повторного заражения составляет 47,1%. У людей молодого и среднего возрастов этот показатель выше в 1,5 раза — 80,5%.