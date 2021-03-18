Пожилые люди оказались наиболее подвержены риску повторного заражения коронавирусом

Наиболее сильному риску вновь заразиться коронавирусом подвержены люди пожилого возраста старше 65 лет. К такому выводу пришли датские специалисты в ходе исследования.

Обычно уровень защиты у переболевших ковидом составляет примерно 80,5%. У пожилых людей данная статистика вдвое хуже: их процент защищенности на уровне 47,1%, говорится в научном исследовании, опубликованном в журнале Lancet.

Именно поэтому, отметили научные работники, людям не следует отказываться от выработанных мер предосторожности, а также нужно и не забывать о прохождении вакцинации от коронавируса. Если человек переболел ковидом и после этого еще и привился, то его уровень защиты намного выше, а вероятность повторного заражения наоборот близится к нулю. Такой иммунитет может держаться на протяжении целого календарного года, рассказал заведующий отделением клиники «Хадасса Ар А-Цофим» Яков Беркун.

Примерно у 10% людей не появляется иммунитет после прохождения вакцинации. При этом такие результаты касаются практически всех препаратов, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.