Пожароопасный сезон начался в Подмосковье 11 апреля. Его открыли по постановлению губернатора Андрея Воробьева. Областной комитет лесного хозяйства уже выполнил меры подготовки.

Все силы и средства для тушения лесных пожаров перевели в режим повышенной готовности. Сезон продлится до 31 октября.

Диспетчерская служба начала работать круглосуточно. Каждый день, учитывая погодные условия, проводят авиационный или наземный мониторинг состояния леслв.

Как отметил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов, пожароопасный сезон открыли стабильно в первой декаде апреля.

Стабильную обстановку с сегодняшнего дня обеспечивают 27 лесопожарных станций, 523 человека и 385 единиц техники для тушения возгораний Георгий Филимонов.

В прошлом году первый пожар произошел 11 апреля. Всего за сезон случилось 201 лесное возгорание, сказал председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов.

«В зоне особого внимания находятся 1605 объектов, граничащих с лесным фондом и подверженных угрозе природных пожаров. Это населенные пункты, СНТ, детские лагеря», — добавил он.

При обнаружении пожара необходимо позвонить по телефону горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».