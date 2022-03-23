Мособлдума разработает закон о доставке техники к местам пожара без оформления разрешения

Закон об отмене оформления разрешения для перевозки крупной техники к местам тушения пожара разработают в Подмосковье. Сейчас получать его надо заранее — за один рабочий день.

Однако спрогнозировать, где произойдет пожар, и оформить разрешение на перевозку крупной техники проблематично.

В связи с этим не всегда удается оперативно использовать технику для тушения лесных пожаров. Зачастую принимать решения требуется незамедлительно.

Поэтому Мособлдума разработает законодательную инициативу о том, чтобы для тушения лесных пожаров не требовалось получать разрешения на доставку техники — бульдозеров и вездеходов.

Законопроект, запланированный Мособлдумой, предусмотрит изменения федерального законодательства. К работе над ним приступят в комитете по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям.