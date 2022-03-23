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    23 марта 2022, 11:58

    Мособлдума разработает закон о доставке техники к местам пожара без оформления разрешения

    Анастасия Аброськина

    Закон об отмене оформления разрешения для перевозки крупной техники к местам тушения пожара разработают в Подмосковье. Сейчас получать его надо заранее — за один рабочий день.

    Мособлдума разработает закон о доставке техники к местам пожара без оформления разрешения | Изображение 1

    Однако спрогнозировать, где произойдет пожар, и оформить разрешение на перевозку крупной техники проблематично.

    В связи с этим не всегда удается оперативно использовать технику для тушения лесных пожаров. Зачастую принимать решения требуется незамедлительно.

    Поэтому Мособлдума разработает законодательную инициативу о том, чтобы для тушения лесных пожаров не требовалось получать разрешения на доставку техники — бульдозеров и вездеходов.

    Законопроект, запланированный Мособлдумой, предусмотрит изменения федерального законодательства. К работе над ним приступят в комитете по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям.