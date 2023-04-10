Подмосковье 10 апреля 2023, 12:59 Пожароопасный сезон начался в лесах Подмосковья 10 апреля Фотография Комитета лесного хозяйства Московской области

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Губернатора Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление об открытии пожароопасного сезона в лесах региона. Особый природоохранный режим будет действовать с 10 апреля до 15 ноября.

«С сегодняшнего дня силы и средства Комитета лесного хозяйства переведены в режим повышенной готовности. Подмосковная диспетчерская служба переходит на круглосуточный режим работы», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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На боевое дежурство заступили 220 машин и 160 человек. Первые лесные пожары уже потушены в Подмосковье.

Сейчас особую опасность представляет пал травы. Она моментально вспыхивает, а ветер разносит огонь за считаные секунды. Это создает угрозу не только лесу, но и населенным пунктам.

О замеченных возгораниях нужно незамедлительно сообщать по номеру горячей линии лесной охраны 8 800 100-94-00 или по единому номеру 112.