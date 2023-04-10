Подмосковье 10 апреля 2023, 12:43 Два лесных пожара потушили в Подмосковье в выходные

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Сезон пала травы и связанных с ним пожаров начался в Подмосковье. На прошлых выходных ликвидировали возгорания в Луховицком и Виноградовском лесничествах.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов рассказал, что пожары произошли 8 и 9 апреля. Информация поступала из системы видеомониторинга. Возгорание в Луховицком лесничестве началось сразу на землях лесного фонда, в Виноградовское огонь перешел с соседних территорий.

На тушении лесных пожаров было задействовано восемь единиц техники и 18 человек. Общая площадь, пройденная огнем, составила 0,75 гектара. Пожары потушили в день обнаружения.

Лесничие напоминают, что поджигать сухую траву и лесную подстилку нельзя, равно как и бросать спички или окурки на природе. Жечь открытые костры в лесу тоже запрещено.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что последствия весеннего половодья в Московской области стараются устранять максимально быстро.

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