Подмосковье 21 августа 2023, 12:25 Пожарные «Мособлпожспаса» организовали выставку на Дне города в Ликино-Дулеве ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники 301-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» поучаствовали в праздновании Дня города в Ликино-Дулеве. Для местных жителей организовали выставку спецтехники.

Желающие примерили одежду огнеборцев и познакомились с пожарным автомобилем. Для детей провели викторины на противопожарные темы.

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«Особый восторг ребята испытали, когда специалисты продемонстрировали тушение возгорания пеной и вскрыли металлическую дверь с помощью аварийно-спасательного инструмента», — рассказал замначальника части Савелий Кашеваров.

Спасатели обеспечили пожарную безопасность на мероприятии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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