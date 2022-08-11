Пожарное депо в Реутове достроят к концу года

Ход строительства пожарного депо в южной части Реутова проверил глава городского округа Станислав Каторов.

В мае 2022 года Главгосэкспертиза одобрила специальные технические условия на проектирование и строительство пожарного депо в южной части Реутова. В данный момент готовность объекта власти муниципалитета оценивают в 35%.

«Строительство пожарного депо в южной части Реутова — одна из приоритетных наших задач. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и правительства региона несмотря на то, что действующая пожарная часть полностью покрывает потребности города, нам удалось приступить к возведению важного для города объекта», — сообщил Станислав Каторов.

Он добавил, что на сегодняшний день строители завершили закладку фундаментной плиты, возвели структурообразующую металлоконструкцию и приступили к облицовке здания сэндвич-панелями. Теперь строители приступят к прокладке наружных инженерных сетей.

Новое депо предусматривает помещения для пожарной техники и технического обслуживания, служебные и вспомогательные комнаты личного состава, а также пункт связи пожарной части.

На территории объекта также будут расположены открытые площадки: учебная зона, спортивная площадка, стоянка для легковых автомобилей, площадка для мойки техники. Для нужд нового подразделения дополнительно приобретут три единицы специальной техники. Пожарное депо расположится на участке площадью 1,2 гектара.

Только за первую неделю августа в Московской области потушили 25 лесных пожаров. Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал экологию в Подмосковье — бесценной. В регионе реализуется масштабная программа по обустройству 50 лесопарковых зон.