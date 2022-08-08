Свыше 25 пожаров потушили в лесах Подмосковья за неделю

В первую неделю августа леса Подмосковья загорались 26 раз. Все возгорания удалось потушить, рассказал зампред правительства области Георгий Филимонов.

Огонь охватил 5,38 гектара леса. Большинство пожаров за неделю пришлось на выходные дни. Это 11 возгораний на площади 1,25 гектара. Основная причина — человеческий фактор. При этом в Ногинске чаще всего пламя вспыхивало вблизи населенных пунктов, а в Орехово-Зуеве — в глубине леса, на черничниках.

«Своевременное принятие мер позволило потушить огонь на минимальных площадях и не дать ему распространиться на большие территории», — отметил Филимонов.

Зампред добавил, что с начала года в Подмосковье пожары охватили 105,15 гектара леса. Это намного меньше, чем за такой же период прошлого года — тогда огонь поразил более 170 гектаров.

Председатель комитета лесного хозяйства Олег Баженов рассказал, что, не смотря на непогоду в ближайшие дни, неделя все равно ожидается жаркая, поэтому в лесах установили высокий класс пожарной опасности.

В связи с этим еще раз напоминаю всем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах! Олег Баженов

При обнаружении пожара на природе жителей Подмосковья просят звонить по номеру линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или единому номеру спецслужб «112».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программах благоустройства Подмосковья. По ним в области преобразят 50 лесопарков.