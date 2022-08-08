facebook_pixel
    08 августа 2022, 16:05

    Свыше 25 пожаров потушили в лесах Подмосковья за неделю

    Александра Перепечаева

    В первую неделю августа леса Подмосковья загорались 26 раз. Все возгорания удалось потушить, рассказал зампред правительства области Георгий Филимонов.

    Свыше 25 пожаров потушили в лесах Подмосковья за неделю

    Огонь охватил 5,38 гектара леса. Большинство пожаров за неделю пришлось на выходные дни. Это 11 возгораний на площади 1,25 гектара. Основная причина — человеческий фактор. При этом в Ногинске чаще всего пламя вспыхивало вблизи населенных пунктов, а в Орехово-Зуеве — в глубине леса, на черничниках.

    «Своевременное принятие мер позволило потушить огонь на минимальных площадях и не дать ему распространиться на большие территории», — отметил Филимонов.

    Зампред добавил, что с начала года в Подмосковье пожары охватили 105,15 гектара леса. Это намного меньше, чем за такой же период прошлого года — тогда огонь поразил более 170 гектаров.

    Председатель комитета лесного хозяйства Олег Баженов рассказал, что, не смотря на непогоду в ближайшие дни, неделя все равно ожидается жаркая, поэтому в лесах установили высокий класс пожарной опасности.

    В связи с этим еще раз напоминаю всем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах!

    Олег Баженов

    При обнаружении пожара на природе жителей Подмосковья просят звонить по номеру линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или единому номеру спецслужб «112».

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программах благоустройства Подмосковья. По ним в области преобразят 50 лесопарков.