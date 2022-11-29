Подмосковье 29 ноября 2022, 17:18 Пожарное депо построят в Реутове на Молодежной улице

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Новое пожарное депо построят в Реутове в 2023 году на Молодежной улице. Стройку посетил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Объект включили в «Народную программу» партии «Единая Россия». Он позволит сократить время прибытия расчетов.

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«Сегодня пожарную безопасность в округе осуществляет пожарная часть в северной стороне города, и зачастую не соблюдается временной норматив прибытия бригады к месту пожара на южной стороне из-за пробок на МКАДе», — отметил Игорь Брынцалов.

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На строительство выделили 31,5 миллиона рублей из регионального бюджета, а также привлекли 130 миллионов внебюджетных средств.

Строительство уже завершается — сейчас территорию благоустраивают и ведут пусконаладку инженерных систем.

«В ближайшее время будут приняты решения по формированию личного состава части, направлению сюда единиц техники. И пожарное депо начнёт своё оперативное дежурство. А у жителей появится уверенность и спокойствие, что пожарная безопасность в городе полностью обеспечена», — подчеркнул парламентарий.

Всего в Подмосковье работает 98 пожарных депо из быстровыводимых модульных конструкций в 33 округах.

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