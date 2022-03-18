Председатель Мособлдумы поздравил жителей с годовщиной воссоединения России и Крыма

Сегодня восьмилетняя годовщина воссоединения Крыма с Россией. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил жителей. Он подчеркнул, что сотрудничество развивается поступательными темпами.

В первую очередь, по его словам, это коснулось сфер туризма, культуры, предпринимательства. Он отметил, что Мособлдума сразу наладила диалог с Государственным советом Крыма.

Прекрасно помню настроения людей в Крыму, Севастополе. Тогда все они были шокированы переворотом в Киеве, справедливо опасались за свои жизни — националисты планировали приехать на полуостров и «навести порядок» Игорь Брынцалов.

Брынцалов выразил уверенность в том, что стороны сохранят динамичный темп сотрудничества.

«Россия тогда обеспечила безопасность людей, а абсолютно прозрачный референдум показал нам почти единогласную поддержку решения о вступлении Крыма в состав России», — подчеркнул он.

Спикер напомнил, что парламентское сотрудничество между Мособлдумой и Государственным советом Крыма официально началось в 2017 году.