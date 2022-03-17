Путин назвал воссоединение России и Крыма правильным решением

Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году стало своевременным и верным решением. Об этом совещании по социально-экономическому развитию полуострова заявил президент РФ Владимир Путин, написало РИА «Новости».

«Прошедшие годы убедительно доказали, насколько правильным и своевременным был этот выбор. Люди сделали свой свободный сознательный выбор быть вместе с Россией. Достаточно посмотреть на то, что происходит сегодня в Донбассе, и все станет понятно», — заявил Путин.

Он отметил, что крымчане восемь лет назад проявили патриотизм и мужество, дав отпор радикалам и неонацистам, организовавшим государственный переворот на Украине.

Также российский лидер заявил, что необходимо продлить срок программы по развитию Крыма и Севастополя до 2027 года, предусмотрев соответствующее финансирование. Ранее она была рассчитана до 2025 года.

Путин обратился к российским компаниями, не начавшим работу в Крыму из-за опасения попасть в санкционные списки.

«Теперь российским бизнес-структурам нечего бояться. Ограничения создают проблемы, но также открывают новые возможности», — заявил президент.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вопрос с принадлежностью Крыма к России закрыт окончательно и бесповоротно.