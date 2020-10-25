Лошадей Подмосковья проверили на инфекционные заболевания

«Было проведено 57 800 исследований: на сап (13 998), инфекционную анемию (12 739), случную болезнь (12 495), бруцеллез (12 861) и лептоспироз (5 707)», — привело министерство статистику.

Всего в Подмосковье находится более ста конюшен и конноспортивных комплексов. Для развития коневодства требуется современная и оперативная диагностика инфекционных заболеваний. Она позволяет определить степень распространения инфекции, выявить животных с латентной формой болезни, а также избежать контактов стада с зараженными представителями и обеспечить благополучие хозяйства, добавили в ведомстве.

Сап — опасное инфекционное заболевание, к нему особенно восприимчивы лошади, ослы и мулы. В легких, на слизистых оболочках и коже образуются узелки и язвы. Болезнь может передаваться человеку.