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    25 октября 2020, 23:39

    Лошадей Подмосковья проверили на инфекционные заболевания

    Кирилл Фролов

    С начала года на территории Московской области провели около 58 тысяч исследований на инфекционные заболевания у лошадей. Ветеринары ищут сап, инфекционную анемию, случную болезнь, бруцеллез и лептоспироз, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
    Лошадей Подмосковья проверили на инфекционные заболевания

    «Было проведено 57 800 исследований: на сап (13 998), инфекционную анемию (12 739), случную болезнь (12 495), бруцеллез (12 861) и лептоспироз (5 707)», — привело министерство статистику.

    Всего в Подмосковье находится более ста конюшен и конноспортивных комплексов. Для развития коневодства требуется современная и оперативная диагностика инфекционных заболеваний. Она позволяет определить степень распространения инфекции, выявить животных с латентной формой болезни, а также избежать контактов стада с зараженными представителями и обеспечить благополучие хозяйства, добавили в ведомстве.

    Сап — опасное инфекционное заболевание, к нему особенно восприимчивы лошади, ослы и мулы. В легких, на слизистых оболочках и коже образуются узелки и язвы. Болезнь может передаваться человеку.