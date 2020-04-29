Повышение надбавки для классных руководителей поддержали в Подмосковье

Законопроект об увеличении надбавки за классное руководство обсудили на онлайн-заседании Мособлдумы. Его подготовили в соответствии с посланием президента — он поручил увеличить ежемесячные выплаты на пять тысяч рублей.

По словам представителя Мособлдумы Олега Рожнова, принято решение поддержать проект закона, рассмотреть на заседании. Потребуется и скорректировать методику расчета в области.

В регионе около 30 тысяч классных руководителей. На выплаты предусмотрено 911,5 миллиона рублей — средства направят из федерального бюджета. Об этом сообщил заместитель министра образования Подмосковья Андрей Лазарев.

А получать увеличенную надбавку учителя смогут с 1 сентября этого года.

По данным Министерства просвещения, решение о повышении надбавки на пять тысяч рублей было принято еще до перехода на дистанционное обучение. Ее увеличат с сохранением всех региональных выплат.