21 апреля 2020, 16:02
Министерство просвещения рассказало о выплатах учителям в 2020 году
Учителям с классным руководством будут дополнительно выплачивать пять тысяч рублей. Такое решение приняли еще до перехода на дистанционное обучение. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой Telegram-канал стопкоронавирус.рф.
По данным Министерства просвещения, зарплату педагогам будут выплачивать в полном размере. Уточняется, что «еще до перехода на обучение дома было принято решение о дополнительной выплате классным руководителям в размере 5000 рублей с сохранением всех региональных выплат».