Поврежденный при ДТП переход в Балашихе восстановят за пять дней

Надземный переход в Балашихе, поврежденный при ДТП с участием самосвала, восстановят в течение пяти дней. Об этом сообщили в «Центравтомагистрали».

Авария произошла 20 января. В 21:40 самосвал с поднятым кузовом повредил переход на 28-м километре трассы М7 «Волга».

Это привело к тому, что конструкции сместились. Но здесь уже оборудовали временную опору, а до 25 января специалисты полностью восстановят пешеходный переход.

Пока что проход для жителей закрыли. Их предупредили, что временно необходимо пользоваться ближайшим надземным переходом.

Ранее появилось видео с места столкновения самосвала с надземным переходом в Балашихе.