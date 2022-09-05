Подмосковье 05 сентября 2022, 21:22 Поделиться Telegram

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Viber Поворот на Володарское шоссе в Подмосковье уберут по просьбе жителей к Андрею Воробьеву Пропускную способность Каширского шоссе в Ленинском округе увеличат по просьбе жителей пресс-служба губернатора Московской области

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Жительница Ленинского городского округа Снежана Лисовская пожаловалась губернатору Андрею Воробьеву на проблемы с автомобильным движением при повороте с Каширского на Володарское шоссе. Глава Подмосковья отреагировал на обращение женщины, и областной Минтранс пообещал решить этот вопрос.

По словам Лисовской, местные жители давно ждут, когда власти запретят проезд грузового транспорта в указанном месте. Андрей Воробьев озвучил проблему на совещании с главами городских округов и членами правительства.

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После этого администрация Ленинского городского округа пообещала нанести вафельную разметку на перекресток, чтобы нормализовать движение. Жительницу ответ не устроил, и в ситуацию вмешался областной Минтранс.

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В министерстве заявили, что «в рамках оптимизации дорожного движения будет ликвидирован левый поворот с Каширского на Володарское шоссе при движении из Москвы». Левый поворот оставят только для автобусов, а заезд организуют через трассу А-105.

В Московской области на 85% завершили годовой план ремонта дорог. Работы завершили в 16 городских округах.

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