Подмосковье 24 мая 2023, 14:26 Поток туристов на фермах Подмосковья вырос в 2 раза за несколько месяцев Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Количество туристов, которые посещают фермы в Московской области, увеличилось в два раза. Поток вырос за несколько месяцев в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

«С начала апреля мы наблюдаем рост популярности агротуристического направления в регионе. Это связано с тем, что многие фермерские хозяйства начали сдавать в аренду летние дома для отдыха, кроме того способствует и хорошая погода», — сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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На фермах можно покормить животных, на один день стать фермером и пройти «трудотерапию», научиться доить козу, посетить мастер-классы по производству сыра. Владельцы хозяйств разрабатывают уникальные продукты, которые можно попробовать и купить.

В 2023 году для развития подмосковного агротуризма предусмотрели 20 миллионов рублей. В этом году на конкурс по получению грантов «Агротуризм» подали 14 заявок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе сопровождают и поддерживают проекты импортозамещения в сельском хозяйстве. Он заявил об этом во время визита на комбикормовый завод агрохолдинга «ОСП Агро» в Озерах под Коломной.

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