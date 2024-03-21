Подмосковье 21 марта 2024, 12:05 Потерявшего голос мужчину успешно прооперировали в Жуковском Пресс-служба Минздрава МО

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Мужчина 35 лет поступил в Жуковскую больницу с жалобами на дискомфорт и боль при глотании. Пациент также рассказал, что у него охрип и сильно изменился тембр голоса. Врачи провели обследование и обнаружили полип на голосовой связке, который мог образоваться из-за курения.

«В плановом порядке пациента госпитализировали в ЛОР-отделение. Под местной анестезией при помощи микрохирургического оборудования мы удалили полип размером пять миллиметров. Операция прошла успешно и заняла 45 минут», — рассказал заведующий ЛОР-отделением Жуковской больницы Вячеслав Демидкин.

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Сразу после операции хриплый тембр голоса снова стал звучным баритоном. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

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