Подмосковье 06 марта 2024, 16:48 Посвященный аттестации экскурсоводов прямой эфир проведут в Подмосковье 14 марта Unsplash

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Прямой эфир об аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков пройдет 14 марта. Его проведет начальник профильного управления Минкультуры Подмосковья Михаил Алексеев.

В ходе прямого эфира расскажут о том, как подать заявление на аттестацию и как проходит экзамен. Об этом и многом другом расскажет начальник управления контроля и аттестации в сфере туризма Михаил Алексеев.

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