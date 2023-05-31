31 мая 2023, 13:18
Посвященное бойцам СВО граффити появилось в парке в Солнечногорске
Всероссийская акция «Граффити. Защитник» прошла Солнечногорске. Юнармейцы совместно с уличными художниками нарисовали на здании в центральном парке погибших участников СВО.
Героями мурала стали подполковник Борис Михеев и майор Дмитрий Ловцев, погибшие при выполнении боевых задач в зоне СВО.
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«Дмитрия Ловцева наградили орденом мужества, а Борису Михееву присвоили звание Героя Российской Федерации посмертно», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.
Рядом с офицерами нарисовали портрет 11-классника Максим Говорушко. Молодой человек отличился активным участием в жизни юнармейского отряда, спортивных и военно-патриотических мероприятиях.
Нарисованное по инициативе «Юнармии» граффити стало уже 10-м в Подмосковье. Рядом с изображением есть QR-код, перейдя по которому, можно узнать подробную информацию о героях.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что семьи бойцов СВО получат помощь фонда «Защитники Отечества» в регионе.
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Солнечногорск
Граффити
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