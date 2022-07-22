Посвященная Владимиру Высоцкому выставка открылась в Реутове

В музейно-выставочном центре Реутова открылась выставка «Колея эта — только моя». Она посвящена поэту и барду Владимиру Высоцкому, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Для выставки Государственный музей Владимира Высоцкого предоставил личные вещи артиста и поэта, афиши театра, копии автографов известных стихов, подлинный реквизит, фотографии сцен из спектаклей и кадров из фильмов.

Также посетители выставки смогут увидеть гитару, на которой играл бард, аудиомагнитофоны и вещи семьи Высоцких.

Выставка «Колея эта — только моя» в Реутове будет работать до 30 июля.

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