Выставка «Петр I. Рождение империи» победила в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив

В историческом парке «Россия — Моя История» на ВДНХ подвели итоги первого месяца экспонирования иммерсивной выставки «Петр Первый. Рождение империи». Экспозиция приурочена к празднованию 350-летия со дня рождения первого российского императора Петра I.

«Задумывалась как эксперимент. Как некое иммерсивное биографическое шоу с элементами классической постановки, классической драматургии», — рассказал заместитель директора по развитию проекта «Россия — моя история» Александр Тарасов.

Источник фото: телеканал «360»

В рамках программы мероприятия состоялась специальная расширенная экскурсия, которая позволила более детально изучить цифровые предметы, интерактивные инсталляции и спецэффекты экспозиции. Экскурсию для организаторов и приглашенных гостей провели специалисты проекта «Россия — Моя История».

Источник фото: телеканал «360»

Проект выставки стал победителем специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив, получил грантовую поддержку на реализацию.

Источник фото: телеканал «360»

Организаторы отметили, что на специальных конкурсах особенно «выстрелили» проекты на тему столкновения России с культурой отмены.

«Пострадал западный зритель. Они пострадали от санкций их недальновидных политиков. А наш зритель только приобрел, потому что наши артисты остались в России и двинулись с гастролями к нашему зрителю», — сказал первый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев.

Кстати, представить свои проекты еще можно — с 19 августа начинается прием на четвертый специальный конкурс, все подробности будут на официальном сайте фонда.