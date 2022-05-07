Посвященная битве за Москву фотовыставка открылась в Одинцове

Фотовыставка «Звенигородский рубеж» открылась в доме культуры села Успенское Одинцовского городского округа. В экспозиции представлены исторические фотографии битвы за Москву, хроника событий, карты сражений, а также воспоминания участников боевых действий. На выставке показаны фамилии бойцов, которые не вернулись с фронта.

«Это работа не только по изучению, но и по популяризации темы Великой Отечественной войны, в первую очередь среди молодежи. Мы с большим удовольствием работаем со школьниками, студентами, молодыми людьми. Они всегда с удовольствием принимают в этом участие и приходят целыми семьями», — сказал научный руководитель проекта «Рубеж обороны Москвы под Звенигородом» Александр Лазукин.

Фотовыставка передвижная. В среду, 11 мая, она откроется в поселке Горки-10, в июне — в селах Аксиньино и Ершово. Именно на этой территории разворачивались драматические события декабря 1941 года, когда силы вермахта стояли под Москвой, но не смогли захватить столицу и затем были отброшены.

Посетить фотовыставку может любой желающий. Экспозиция работает с 09:00 до 22:00 без перерывов и выходных.

Ранее сообщалось, что на острове Русский в Серпухове проведут праздничные мероприятия «Ценим. Помним. Благодарим» ко Дню Победы. Организаторами мероприятия стали Федерация бокса России и Правительство Московской области. В числе прочего, гости праздника смогут посетить выставку оружия, военной и пожарной техники времен Великой Отечественной войны. Мероприятие продлится по 9 мая.