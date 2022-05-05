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    05 мая 2022, 21:05

    Исторические реконструкции проведут в Серпухове ко Дню Победы

    Анастасия Борискова

    С 7 по 9 мая на острове Русский в Серпухове проведут праздничные мероприятия «Ценим. Помним. Благодарим». Организаторами мероприятия стали Федерация бокса России и Правительство Московской области.

    Исторические реконструкции проведут в Серпухове ко Дню Победы

    День Победы — это особенный праздник для каждого жителя нашей страны. Это священная дата в российской истории. Сегодня бережно хранить и передать своим детям память о великом подвиге народа — наш долг. Мы должны гордиться своей страной, ее прошлыми победами, без которых невозможно будущее.

    Министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова.

    Гости праздника смогут посетить выставку оружия, военной и пожарной техники времен Великой Отечественной войны. Кроме того, можно будет побывать на исторических реконструкциях «Школа разведчика», «Курс молодого бойца» и принять участие в реконструкции фронтовых боев в форме советских солдат. На территории будет воссоздан быт военного времени.

    Также на празднике можно будет посетить игровые, интерактивные площадки палаточного городка и иммерсивный театр «Штаб Красной Армии».

    Организаторы приглашают на мероприятие ветеранов Великой Отечественной войны, членов ветеранских организаций и организаций семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, а также деятелей культуры и искусства.

    На празднике выступят казачий коллектив, военный духовой оркестр и разнообразные вокальные ансамбли. А вечером 9 мая состоится большой праздничный концерт с участием звезд российской эстрады и праздничный салют.

    Исторические реконструкции проведут в Серпухове ко Дню Победы | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Площадки будут работать 7 и 8 мая с 11 до 19 часов и 9 мая — с 11 до 22-30. Вход для всех бесплатный.

    Подробная информация и онлайн-регистрация для гостей праздника на официальном сайте.

    До места проведения мероприятия гостей довезут специальные автобусы, которые будут курсировать во все дни мероприятия с 10.00 до 21.00 (9 мая до 23.30) от железнодорожной станции «Серпухов» до острова Русский.