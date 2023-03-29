Подмосковье 29 марта 2023, 13:35 Пострадавшую при ДТП в Подмосковье молодую лосиху переместили в ветклинику Фото Минэкологии МО.

Читать 360tv в

Попавшую в аварию молодую самку лося спасли на дороге в Богородском округе. Раненое животное доставили на лечение в ветеринарную клинику.

Авария произошла на дороге из Электростали в Субботино. От удара с машиной молодую лосиху выбросило на обочину дороги, где она лежала и не могла подняться.

Реклама

«После осмотра сотрудниками охотнадзора и ветеринаром благотворительного фонда „БИМ“ было принято решение деликатно обездвижить животное и переместить ее в клинику фонда. Там лосиха будет проходить лечение и последующую реабилитацию», — рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

Сейчас жизни животного ничего не угрожает.

Экологи предупредили, что с середины апреля по конец мая в Подмосковье всегда наблюдается пик миграции лосей. Животные часто выходят на дорогу, особенно вечером и ночью. Водителям нужно усилить бдительность.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что к осени этого года в Подмосковье будет на семь лесопарков больше.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».