29 марта 2023, 13:35
Пострадавшую при ДТП в Подмосковье молодую лосиху переместили в ветклинику
Попавшую в аварию молодую самку лося спасли на дороге в Богородском округе. Раненое животное доставили на лечение в ветеринарную клинику.
Авария произошла на дороге из Электростали в Субботино. От удара с машиной молодую лосиху выбросило на обочину дороги, где она лежала и не могла подняться.
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«После осмотра сотрудниками охотнадзора и ветеринаром благотворительного фонда „БИМ“ было принято решение деликатно обездвижить животное и переместить ее в клинику фонда. Там лосиха будет проходить лечение и последующую реабилитацию», — рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
Сейчас жизни животного ничего не угрожает.
Экологи предупредили, что с середины апреля по конец мая в Подмосковье всегда наблюдается пик миграции лосей. Животные часто выходят на дорогу, особенно вечером и ночью. Водителям нужно усилить бдительность.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что к осени этого года в Подмосковье будет на семь лесопарков больше.
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