Постановление об ответственности за лицензионные нарушения в Подольске признали законным

Арбитражный суд Московской области признал законным постановление об административной ответственности АО УК «Продвижение» в Подольске. Это стало результатом нового рассмотрения дела, сообщила руководитель подмосковной Госжилинспекции Ольга Федина.

Судебные тяжбы продолжались год и четыре месяца, отметили в ведомстве. В марте 2021 года инспекторы ГЖИ выявили нарушение лицензионных требований — УК задолжала ресурсоснабжающим организациям, было вынесено постановление об административной ответственности.

«Капитал-Инвест» оспорил этот документ в Арбитражном суде Московской области, утверждая, что исполнение договора ресурсоснабжения со стороны управляющей организации не является лицензионным требованием.

Арбитраж при первом рассмотрении согласился с этим доводом, такое решение оставил в силе и Десятый арбитражный апелляционный суд. Тем не менее, еще более высокая инстанция — Арбитражный суд Московской области — принял решение его отменить.

«Кассация указала, что предыдущим судам надлежало установить наличие задолженности в размере, равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств. Это нужно было сделать независимо от факта последующей оплаты. В противном случае судебные акты не могут быть признаны законными и обоснованными. Поэтому Арбитраж Московского округа постановил: для принятия законного и обоснованного решения необходимо новое рассмотрение дела», — пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Ранее сообщилось, что предписания о перерасчете за электроэнергию в Щелкове признали законными в суде.