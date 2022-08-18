Предписания о перерасчете за электроэнергию в Щелкове признали законными в суде

Арбитражный суд Московской области признал законность предписания, выданного Госжилинспекцией региона ООО «СервисГрад». Об этом сообщила пресс-служба ГЖИ Подмосковья.

Руководитель ГЖИ Ольга Федина сообщила, что надзорное ведомство потребовало провести перерасчет платежей за электричество на общедомовые нужды в поселке Загорянский городского округа Щелково.

При проверке обращения жителей дома инспекторы выявили нарушение требований жилищного законодательства в октябре 2021 года. УК рассчитывала плату по фактическим показаниям прибора учета, рассказали в ведомстве.

«Использовать при начислениях за общедомовые нужды данные ОДПУ и полностью распределять потребление между собственниками можно только по решению общего собрания, которое в данном случае не проводилось. Иначе применяются нормативные показатели, которые утверждает областное Министерство жилищно-коммунального хозяйства. А весь сверхнормативный объем УК должна оплачивать за счет собственных средств», — пояснила руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.

«СервисГраду» предписали в течение месяца провести перерасчет собственникам и нанимателям всех 16 квартир дома, однако УК решила добиться признания незаконности этого решения в областном Арбитражном суде. После рассмотрения материалов дела суд принял сторону надзорного ведомства.

Ранее стало известно, что новый сервис для владельцев спецсчетов за капремонт запустили в Подмосковье.