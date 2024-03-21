Подмосковье 21 марта 2024, 12:42 Постановки выпускников Академии Никиты Михалкова покажут в Звенигороде 22 марта Медиасток.рф

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Мероприятия Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова пройдут в Звенигороде 22 марта. Там покажут дипломные работы выпускников режиссерской мастерской прошлого учебного года.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, мероприятия пройдут в культурном центре имени Любови Орловой. Их приурочили к открытию десятой приемной кампании учреждения по направлениям актерского искусства, ружессуры и продюссерской деятельности.

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Зрители увидят постановки «Фагот», «Сыновья Большой Медведицы», «Любовь навсегда», а также услышат стихотворения Михаила Лермонтова, Сергея Есенина, Игоря Северянина и других поэтов в сопровождении живой музыки.

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