21 марта 2024, 12:42
Постановки выпускников Академии Никиты Михалкова покажут в Звенигороде 22 марта
Мероприятия Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова пройдут в Звенигороде 22 марта. Там покажут дипломные работы выпускников режиссерской мастерской прошлого учебного года.
Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, мероприятия пройдут в культурном центре имени Любови Орловой. Их приурочили к открытию десятой приемной кампании учреждения по направлениям актерского искусства, ружессуры и продюссерской деятельности.
Реклама
Зрители увидят постановки «Фагот», «Сыновья Большой Медведицы», «Любовь навсегда», а также услышат стихотворения Михаила Лермонтова, Сергея Есенина, Игоря Северянина и других поэтов в сопровождении живой музыки.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Кино
Фестивали
Реклама
Реклама