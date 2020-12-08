Пособия по безработице на 8,1 млрд рублей выплатили в Подмосковье с начала года

Пособия по безработице на общую сумму 8,1 миллиарда рублей выплатили жителям Подмосковья с начала года. Эти средства направили из областного и федерального бюджетов, подчеркнула министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Она уточнила, что с апреля по октябрь количество безработных в Подмосковье выросло в шесть раз — до 140 тысяч человек.

Финансирование из федерального бюджета на пособие по безработице есть в полном объеме. До конца года все начисленные выплаты будут произведены Ирина Фаевская.

В период ограничений, вызванных пандемией, с весны в регионе увеличили размеры минимального и максимального пособий по безработице. Вместе с тем жители, относящиеся к этой категории, получали выплату в три тысячи рублей на несовершеннолетних детей.

Но с начала октября вернулись привычные правила начисления пособия по безработице. Так, минимальный размер — 1,5 тысячи рублей на три месяца, а максимальный — 12 130 рублей на шесть месяцев.