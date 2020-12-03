Безработным жителям Подмосковья рассказали про изменения в выплате пособий

Во время пандемии жителям Подмосковья увеличили пособия по безработице. Однако с 1 октября некоторые нововведения отменили: в том числе минимальный размер выплат. При этом размер максимального пособия сохранили на уровне, который установили из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом рассказала министр соцразвития Подмосковья Ирина Фаевская. Она отметила, что в период ограничительных мер в регионе увеличили размеры минимального и максимального пособий по безработице. Минимальное выросло с 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей, а максимальное увеличилось до 12 130 рублей.

Кроме того, в регионе ввели выплаты в размере трех тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка для тех, кого признали безработным в период пандемии.

«На уровне региональной поддержки по решению нашего губернатора жителям, которые проработали в этом году 60 дней и были признаны безработными после 1 марта, предоставлялась региональная доплата по безработице — до 15 тысяч рублей», — отметила Фаевская.

Министр соцразвития Подмосковья отметила, что с 1 октября действуют обычные правила начисления пособия по безработице. Вернулись и стандартные периоды выплаты денежных средств: для пособия в минимальном размере — три месяца, а для пособия в максимальном размере — шесть месяцев.

«С 1 октября у нас минимальный размер пособия вновь вернулся к своей прежней величине и составляет 1,5 тысячи рублей. Размер максимального пособия сохранен, он и сейчас составляет 12 130 рублей», — подчеркнула Фаевская.

Она уточнила, что сейчас пособия назначаются на три месяца.

«Исключения составляют только граждане предпенсионного возраста, у которых нет 26 недель трудовых отношений на момент постановки на учет службы занятости. Также — закрывшие собственное дело, если это гражданин предпенсионного возраста», — отметила министр соцразвития.

Фаевская пояснила, что таким гражданам назначают выплаты пособия в минимальном размере на срок в 12 месяцев. ё

«Остальным гражданам пособие назначается по последнему месту работы, которая не может превышать максимальный размер пособия по безработице и составляет 12 130 рублей», — подчеркнула она.