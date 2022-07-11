Спасатель Курсаков рассказал, как уберечь себя во время урагана

Москвичей предупредили о том, что в ближайшее время в город гроза, ливневый дождь и сильный ураган. Заслуженный спасатель России Александр Курсаков рассказал, как спастись от непогоды. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Во время непогоды в прошедшие выходные в Москве травмы получили по меньшей мере 10 человек. По словам эксперта, людей необходимо обучать основам первой помощи. Такое решение может помочь в случае, если кто-то получил травмы во время плохой погоды.

«Многократно приходилось наблюдать, когда человек попадает в беду, а вокруг него стоит толпа и не знает, что делать. Из десятка один-два человека только подходят к пострадавшему. Надо воспитывать людей со школы, чтобы они были готовы оказывать помощь друг другу и самим себе», — пояснил Курсаков.