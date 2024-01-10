Подмосковье 10 января 2024, 20:17 Котельную, обеспечивающую теплом десятки домов и соцобъектов, запустили в Новых Химках Воробьев посетил Новые Химки, где произошла авария на трубопроводе Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева

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В Новых Химках запустили котельную, обеспечивающую теплом десятки домов и социальных объектов. Ее работу временно приостановили из-за аварии, которая произошла на магистральном трубопроводе утром 10 января. На месте побывал глава Московской области Андрей Воробьев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

ТСК «Мосэнерго» останавливала подачу отопления и горячей воды в домах на улицах Марии Рубцовой, Парковой, Дружбы, 9 Мая, Молодежной, Строителей, Машинцева, Лавочкина, Бабакина, Панфилова, а также на Горшина, Нагорном, Родионова, Ленинградском и Новокуркинском шоссе. Тепло- и водоснабжение приостанавливали на Юбилейном проспекте, в Молодежном проезде и проспекте Мельникова.

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Воробьев прибыл на место, чтобы проконтролировать ход восстановительных работ.

Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева

«Сейчас все четыре котла работают. В 35 домов в микрорайоне между улицами Маяковского и Лавочкина отопление подается со сниженными параметрами. Все остальное работает стабильно», — подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что с момента аварии до запуска котлов прошло 3,5 часа. Сейчас аварийные бригады работают на месте. Полностью работы должны завершить до 02:00 часов.

Специалисты ТСК «Мосэнерго» приступят к работам по раскопкам и расхолаживанию трубопровода на месте повреждения трассы. Параллельно начнется работа по теплоснабжению по резервной схеме.

Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева

Первый заместитель генерального директора — главный инженер ТСК «Мосэнерго» Роман Агапов ранее сообщил, что районная тепловая станция (РТС-240) в Химках выйдет на полный режим обогрева в ближайшее время. Он отметил, что поврежденный участок на магистрали нашли и отключили.