Подмосковье 27 мая 2023, 12:20 Последний звонок прозвучал для выпускников лицея имени Гусева в Рошале

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Последний звонок прозвенел для выпускников лицея имени Героя Советского Союза В. В. Гусева в Рошале городского округа Шатура. Всего в этом году в муниципалитете 11 класс окончили порядка 200 школьников.

На празднике удачи во взрослой жизни выпускникам пожелали первоклассники. Также для учеников выступил глава Шатуры Алексей Артюхин.

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«Мы ждем, что окончив школу, они пойдут учиться дальше и вернутся уже в наш город профессионалами своего дела плиточниками, поварами, учителями и руководителями», — отметил он.

Одной из главных традиций последнего звонка является прощальный вальс. Выпускники лицея поставили на школьном дворе трогательный и красивый танец.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с последним звонком школьников в Озерах.

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