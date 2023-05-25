Подмосковье 25 мая 2023, 14:46 Более 2 тысяч выпускников отпраздновали последний звонок в Балашихе

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Последний звонок отпраздновали 2187 выпускников из Балашихи. Торжественные линейки прошли 38 школах округа.

Последний звонок прошел и в школе № 12 в микрорайоне Новое Павлино. Второй корпус учреждения на 1600 мест в жилом комплексе «Новоград Павлино» построили в 2022 году. Это помогло полностью ликвидировать в школе вторую смену.

Поздравить выпускников пришли родители, педагоги и сотрудники администрации округа. Ребята подготовили для гостей творческие номера и показали видеоролик про школьную жизнь.

«Ваши знания, преданность делу и любовь к родному краю — залог будущего нашей страны. <…> Пусть ваша самостоятельная жизнь будет насыщенной, плодотворной, а ваши энергия и талант послужат на благо всей России», — сказала главный специалист управления по образованию администрации Балашихи Александра Горожанина.

Она поблагодарила педагогов за работу и пожелала ребятам успехов на предстоящих экзаменах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с выпускниками в парке «Сосновый бор» в Озерах и поздравил их с последним звонком.

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