Подмосковье 25 мая 2023, 09:16 Последний звонок отпраздновали 650 учеников 11-х классов в Наро-Фоминске

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Последний звонок отпраздновали в Наро-Фоминске. Со школой простились 650 выпускников 11-х классов.

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ поздравил с последним звонком учеников школы № 6. Впереди у ребят еще экзамены и выпускные. Первый ЕГЭ школьники будут сдавать 26 мая.

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«У ребят впереди новая жизнь, сдача экзаменов, выбор учебного заведения. Поэтому я хотел пожелать вам в первую очередь успешной сдачи экзаменов <…> и поступить в те учебные заведения, которые вы запланировали», — сказал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с последним звонком выпускников из Озер. Глава региона встретился с ребятами в парке «Сосновый бор» и пожелал им успешно сдать экзамены.

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