Последний участок ЦКАД сдадут в июле. Кольцо длиной более 330 км замкнется

Уже в июле ЦКАД превратится в полноценное автокольцо длиной более 330 километров. Рабочим предстоит организовать дополнительные выезды с трассы и движение без светофоров. Об этом на рабочем совещании заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Перед нами стоят следующие вызовы. Это сделать дополнительные выезды и бессветофорное движение. Мы над этим работаем. Прошу те территории, которых это касается и беспокоит, тоже не держать в себе. Говорите, подсказывайте, где и что нужно модернизировать в части новых дорог», — заявил глава региона.

Он отметил, что строители сдадут завершающий 25-километровый участок уже в июле. Кольцо ЦКАД замкнется. Протяженность дороги составит более 330 километров.

Ранее Андрей Воробьев говорил, что сейчас по ЦКАД проезжает до 17 тысяч машин в сутки. Всего с момента открытия трассой воспользовались 1,2 миллиона автолюбителей. По его словам, после полного запуска этого масштабного проекта в Подмосковье начнут проектировать и строить новые дороги. Губернатор подчеркнул, что в дополнительных съездах сейчас нуждаются Щелковское, Дмитровское и Фряновское шоссе.