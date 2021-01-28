Высокая скорость без остановок. Губернатор Подмосковья подвел итоги работы ЦКАД за месяц

Ровно месяц назад, 28 декабря 2020 года, в Подмосковье открыли самый протяженный участок ЦКАД. Дорога соединила несколько городских округов: Подольск, Воскресенск, Одинцовский, Богородский, Раменский и другие. Первые итоги работы дороги подвел губернатор Андрей Воробьев в эфире «360».

Сейчас по ЦКАД проезжает до 17 тысяч машин в сутки. Всего с момента открытия дорогой воспользовались 1,2 миллиона автолюбителей.

«Это очень масштабный проект. И мы стараемся очень много про него рассказывать, потому что он этого заслуживает. Потрачены огромные ресурсы, время. Это сделано для того, чтобы разгрузить Московский транспортный узел. В июле мы должны окончательно сдать последний 25-километровый участок, и ЦКАД поедет», — отметил Воробьев.

Одна из ключевых задач — сделать ЦКАД бессветофорной дорогой. Благодаря этому на ней будет допустима высокая скорость и время в пути между городами существенно сократится. Так, от Ногинска до Домодедова уже можно доехать за 80 минут. Кроме того, у грузовиков появится альтернатива, им больше не придется пользоваться МКАД.

«Половина транзитного транспорта, конечно, уйдет на объездную дорогу. Грузы будут экономить время, а значит, деньги. Большая работа нами проводится, чтобы каждый объект работал максимально эффективно», — добавил Воробьев.

После полного запуска ЦКАД в Подмосковье начнут проектировать и строить новые дороги. По словам губернатора, Щелковское, Дмитровское и Фряновское шоссе нуждаются в дополнительных съездах.

«Мы это видим, мониторим и уже приступаем к тому, чтобы проблемы, которые сделают жизнь и передвижение комфортнее, также учесть», — заключил Воробьев.

В 2021 году в Московской области завершат строительство 15 дорог. Среди них Афанасьевский мост в Воскресенске, развязка на пересечении М-10 и трассы Ложки — Поварово — Пятница, путепровод через железную дорогу Ярославского направления в Мытищах.