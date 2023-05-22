Подмосковье 22 мая 2023, 00:30 Посетители Бородинского поля поучаствовали в Сабантуе во время «Ночи музеев»

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В Бородине в Можайске прошла «Ночь музеев». Ее провели в формате татарского праздника Сабантуя. Мероприятие организовали Бородинский музей и Национальный музей Республики Татарстан.

Сабантуй развернулся на Бородинском поле. В это же самое время в Казани на площади Тысячелетия прошел турнир «Живые шахматы».

Днем посетителей развлекали герои татарской культуры Бабай и Эби, Батыр и Шурале, Су анасы и Сююмбике. Они играли с гостями в народные забавы, слушали легенды и сказочные истории. Спортсмены национальной борьбы сразились на кушаках «Корэш», им составили конкуренцию профессионалы и любители. Под аплодисменты зрителей среди сильнейших определили абсолютных батыров. Желающих угощали чаем с чак-чаком.

Посетителей праздника поприветствовала замдиректора по развитию творчества ГБУ «Таткультресурсцентр» Эльвина Якупова.

«Прекрасные костюмы, прекрасная хореография, люди все делают с душой. Татарстан — ты просто прекрасный. Спасибо за то, что вы сегодня здесь, с нами. Праздник Сабантуй — праздник общий!» — присоединилась замглавы Можайска Мария Азаренкова.

«Исәнмесез, кадерле дуслар! Дорогие друзья! Очень рады сегодня всем нашим посетителям, всем нашим друзьям, которые пришли разделить с нами этот замечательный праздник Сабантуй» — сообщила замдиректора по развитию Бородинского музея Лариса Березовая.

Ведущие объявляли концертные номера на русском и татарском языках. Перед зрителями выступили ансамбль песни и танца «Алабуга», вокальный ансамбль «Шатлык нуры», хореографический коллектив «Камские зори» — студенты и преподаватели Елабужского колледжа искусств. Также гостей порадовала заслуженная артистка Республики Татарстан Диляра Мироваева и артист татарской эстрады Ильгиз Шайхразиев.

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