Посещение лесов до 28 августа ограничили в Подмосковье

Ограничения на посещение лесов в Московской области вводятся с 19 по 28 августа. Причиной такого решения стала высокая пожароопасность. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Подмосковья ТАСС.

По словам зампредседателя правительства региона Георгия Филимонова, ранее ограничения были введены на востоке области.

С середины августа в лесах Подмосковья пожарные ликвидировали 14 возгораний, семь из которых произошли 16 августа. Огонь удалось быстро потушить. Пожары не угрожали населенным пунктам и объектам экономики Московской области.

Москвичей предупредили, что в ближайшие двое суток над столицей задержится смог от лесных пожаров в Рязани. На улице советуют использовать маски и пить больше воды, а в доме — проводить влажную уборку.

Москва намерена помочь Рязанской области в тушении лесного пожара. Наиболее тяжелое положение наблюдается в Спасском районе региона, там введен режим чрезвычайной ситуации, пишут «Народные Новости».