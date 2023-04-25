Подмосковье 25 апреля 2023, 14:53 Посадки кедров к 570-летию города начались в Бронницах Фото: Ольга Антонова.

Читать 360tv в

Администрация Бронниц дала старт посадке 570 кедров к юбилею города. Первые растения уже появились в парке Пушкина.

«Кедр растет 800 лет. Наши внуки и правнуки будут ходить по парку Пушкина и дышать кедровым воздухом», — говорит депутат Бронниц Нателла Новикова.

Реклама

Саженцы привезли из Калининграда, где находится питомник кедров. За ними летал житель города Сергей Кудинов, который и предложил идею акции.

Кедры высадят в разных местах города, в том числе в Соловьиной роще и возле спортивного комплекса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подвел итоги апрельского субботника и предложил запустить информационную кампанию, чтобы сохранить чистоту на общественных территориях.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».