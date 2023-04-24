Подмосковье 24 апреля 2023, 12:38 «Подмосковье будет радовать глаз»: Воробьев подвел итоги Всероссийского субботника Губернатор Воробьев назвал прошедший в Подмосковье субботник приоритетной задачей

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Неравнодушные жители Подмосковья, сотрудники предприятий и волонтеры продолжили наводить порядок на территориях после прошедшего в минувшие выходные субботника. Уборка всех городских округов остается приоритетной задачей. Об этом в ходе совещания с правительством региона заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что вместе с членами правительства на минувшей неделе увидел, как проходят работы по наведению порядка в различных муниципалитетах.

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«Многие неравнодушные люди, волонтеры, предприятия, отраслевые подразделения, большое количество людей продолжает наводить порядок. Сам на прошлой неделе вместе с коллегами, главами при посещении городов также смотрели, как идет уборка территорий», — заявил Воробьев.

Он подчеркнул, что четко выработанный алгоритм работ по уборке территорий остается важной задачей для региональных сил и властей муниципалитетов.

«Знаю, что абсолютное большинство старается, и я очень надеюсь, что к майским праздникам у нас Подмосковье будет радовать глаз», — добавил губернатор Московской области.

Глава Подмосковья предложил запустить информационную кампанию, чтобы сохранить общественные места чистыми и в хорошем состоянии.

«Не мы сказали, что чисто там, где не мусорят. Мы часто видим, что после зимы огромное количество мест находится в неприглядном состоянии. Считаю эту агитационную, культурную программу мы должны сопровождать», — пояснил Воробьев.

Губернатор добавил, что такие акции могут проводиться на предприятиях и в общественных местах. Это задача не менее важная, чем проведение субботников.

Участниками Всероссийского субботника стали более 540 тысяч жителей Подмосковья. Они навели порядок на территории более 1,5 тысяч дворов, парков и общественных пространств и собрали 23,5 тысячи кубометров мусора.