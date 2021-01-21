Поручение Владимира Путина ускорить строительство развязки в Химках было выполнено. Сроки открытия участка объявят позже, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал появившуюся в Сети информацию о том, что российский лидер 26 января, возможно, будет участвовать в церемонии запуска транспортной развязки на пересечении Ленинградского шоссе и улицы Репина в Химках.

«Мы никогда не анонсируем такие мероприятия, это связано и с вопросами безопасности, и чтобы не затруднять передвижение граждан», — заметил Песков. Его процитировал ТАСС.

Он напомнил о поручении президента губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву и министру транспорта региона Алексею Гержику. Речь о строительстве развязки зашла после того, как Путин посетил завод «Энергомаш». Один из рабочих пожаловался, что ему тяжело добираться до работы.

«И действительно, это поручение президента выполнено», — сказал представитель Кремля.

После посещения главой государства завода «Энергомаш» в 2019 году власти Подмосковья решили начать строительство двухуровневой развязки общей протяженностью 3,5 километра с эстакадой через Ленинградское шоссе. Она должна соединить улицу Репина с улицей Дружбы.

В октябре 2019 года Путин на встрече с Воробьевым призвал ускорить реализацию проекта, так как люди ждут эту развязку. В середине декабря 2020 года глава Минтранса Московской области заявил, что строительство путепровода завершено более чем на 90%.